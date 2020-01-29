Крым и Севастополь в 2020г могут получить на развитие по ФЦП 96,7 млрд рублей

29.01.20 15:01

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 января. Interfax-Russia.ru - Республика Крым в текущем году может получить на выполнение федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития более 77 млрд рублей, Севастополь - порядка 19,7 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в дирекции по управлению ФЦП.

"В 2020 году на мероприятия и объекты ФЦП планируется выделить республике Крым 77,03 млрд рублей, Севастополю - 19,65 млрд рублей", - отметили в пресс-службе дирекции.

"В 2020 году объем финансирования по программе будет больше, чем в предыдущие годы. Например, в этом году в Севастополе в рамках федеральной целевой программы запланировано финансирование в размере почти 20 млрд рублей, практически столько, сколько город освоил за все время действия программы", - заявили в дирекции.

Как сообщалось, в 2019 году Крыму выделили 70,59 млрд рублей (кассовое исполнение по программе составило 92,26%), Севастополю - 13,55 млрд рублей (город освоил 64,66%).

Правительство России утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года, в сентябре 2018 года программу продлили до 2023 года.

В целом правки в крымскую ФЦП вносили более десяти раз, последнюю - в декабре 2019 года, тогда кабмин увеличил финансирование по программе на 1,977 млрд рублей, до 961,2 млрд рублей.

Со ссылкой на Минэкономразвития РФ сообщалось о возможности дальнейшего продления программы по 2025 год включительно, в ведомстве допускают увеличение расходов по крымской ФЦП на 200 млрд рублей (таким образом, общий объем средств по программе может превысить 1,1 трлн рублей).