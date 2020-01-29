Власти Ставрополья: случаев заражения коронавирусом в регионе нет

29.01.20 15:13

Фото Александра Левчука

29 января. Interfax-Russia.ru - Минздрав Ставропольского края опроверг данные, распространяемые в соцсетях, о то, что в регионе выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства в среду.

"Министерство здравоохранения сообщает, что на территории Ставрополья не зафиксировано больных этим заболеванием", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава региона, в мессенджерах и соцсетях распространяется аудиозапись, где неизвестный мужчина сообщает о случаях заболевания новым коронавирусом в Ставропольском крае. Автор предостерегает от посещения Пятигорска, так как там располагается крупный рынок, где работают китайцы, якобы уже зараженные коронавирусной инфекцией.

В ответ на запись в пресс-службе Минздрава напомнили об ответственности "за распространение заведомо ложной информации и сеяние паники в обществе" и добавили, что "заболевание можно подтвердить только лабораторно", а конкретно китайцы "не являются его носителями".

Также министерство рекомендует во избежании заболевания вирусными инфекциями мыть руки перед едой, после поездок в общественном транспорте и пребывания в местах общего пользования, избегать посещения мест массового пребывания людей, употреблять в пищу только термически обработанные продукты.