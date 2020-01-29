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29.01.20 15:25
"Автодор" согласовал трассировку М-12 с Нижегородской областью
"На территориях, находящихся в непосредственной доступности от дороги, зарегистрировано более 3 тыс. крупных и средних предприятий и организаций, в том числе ряд крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Расчетный экономический эффект, который получит Нижегородская область от строительства магистрали, оценивается в 156 млрд рублей", - приводит пресс-служба "Автодора" комментарий замглавы госкомпании Игоря Астахова.
Протяженность участка скоростной автодороги на территории региона составит порядка 280 км - более трети от общей протяженности трассы (794,4 км). Согласование оси будущей дороги необходимо для того, чтобы "Автодор" приступил к проектированию.
"От границы Владимирской области дорогу планируется проложить через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский, Пильнинский районы Нижегородской области. На границе с Владимирской областью предполагается строительство нового моста через Оку, на пересечениях с дорогами Нижний Новгород - Арзамас и Павлово - Мухтолово планируется строительство транспортных развязок. Сейчас ведутся предпроектные работы по всем участкам будущей М-12", - сообщает "Автодор".
Госкомпания планирует приступить к строительству М-12 в текущем году, работы в Нижегородской области предварительно запланированы на 2025 г.
Как заявлял журналистам в конце прошлого года курировавший транспорт бывший вице-премьер Максим Акимов, построить платную скоростную автотрассу М-12 от Москвы до Казани планируется к 2027 году. Параллельно будет вестись ремонт трассы М-7 "Волга".
Планы строительства трассы включают четыре этапа. "В первую очередь будет решаться важнейшая задача до 2024 года - мы приступаем к строительству буквально немедленно, с начала 2020 года начнём работы по строительству новых скоростных участков от Москвы до Владимира (145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска). Второй участок, который будет строиться в этот период - это южный обход Казани, участок Канаш-Шали (142,8 км). Третий этап стартует в 2021 году, это будет участок от Владимира до Арзамаса (267 км), мы к 2025 году завершим эту работу. В 2022 году мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша (239 км)", - говорил Акимов.
После смены правительства и ухода Акимова с должности эти планы пока сохраняются.
По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд руб., в проект планируется привлечь внебюджетное финансирование в размере 267,8 млрд руб.
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