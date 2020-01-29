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29.01.20 15:30

Путин ставит задачу минимизировать человеческие потери от распространения коронавируса

© РИА Новости. Евгений Биятов
29 января. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости минимизировать человеческие потери в случае распространения пневмонии, вызванной коронавирусом.

"Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было", - сказал Путин на совещании по предупреждению распространения коронавируса в России.

"Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос - насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы", - подчеркнул он.

Говоря об эпидемии, возникшей в Китае из-за этого вируса, Путин отметил, что уже зафиксировано много случаев летальных исходов. Он напомнил, что российское правительство уже выработало ряд превентивных мер по нераспространению этого вируса в России.

На встрече, в которой приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова, российский лидер попросил доложить о том, как складывается ситуация с противодействием этому вирусу в России.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано 5999 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 - за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

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