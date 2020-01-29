Более 170 лидеров и участников ОПГ задержаны в Ростовской области в 2019 году

29.01.20 15:45

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 января. Interfax-Russia.ru - Участники 35 организованных преступных групп задержаны в Ростовской области в 2019 году, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

"Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 159 преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами. Пресечена деятельность 174 лидеров и активных участников организованных преступных групп", - сказал он.

Агарков отметил, что задержанные причастны к совершению угонов автомобилей, грабежей, мошенничества в сфере автострахования, организации нелегальной миграции, незаконной банковской деятельности.

Он также отметил, что около 50 задержанных являлись активным участниками 11 ОПГ и одного преступного сообщества, которые занимались изготовлением и распространением наркотических веществ.

"Из незаконного оборота изъято более 200 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе более 139 килограммов марихуаны и 60 килограммов наркотических средств синтетического происхождения", - уточнил он.

Полный текст интервью доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг" .