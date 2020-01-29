Воробьев: практически каждый пятый житель Подмосковья - активный пользователь "Добродела"

29.01.20 16:46

© РИА Новости. Владимир Астапкович

29 января. Interfax-Russia.ru - Более полутора миллионов человек зарегистрированы на портале "Добродел", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Добродел" - главная приборная доска (для власти - ИФ). Сегодня там 1,6 млн активных граждан, практически каждый пятый житель области. Мы видим, что с помощью этой системы люди не только указывают на проблему, но и охотно включаются в работу", - сказал Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям Московской области.

Он напомнил что в прошлом году на портале были организованы голосования по 20 программам в различных сферах. В этих голосованиях приняли участие 400 тысяч человек.