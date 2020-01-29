Цуканов считает потенциальным риском для распространения коронавируса в регионе проживание на Урале более 10 тыс. граждан Китая

29.01.20 17:13

© РИА Новости. Михаил Климентьев

29 января. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов считает, что проживание в регионе более 10 тыс. граждан КНР, развитое воздушное и железнодорожное сообщение Урала с Китаем создают риски для распространения коронавируса.

"На территории (...) округа зарегистрировано 10 тыс. 836 граждан Китая. В трех крупных вузах (...) обучается 2 тыс. 242 студента из КНР. Воздушные парки Урала и железнодорожные пути имеют развитое международное сообщение, в том числе и с Китаем. Все эти факторы формируют риск распространения инфекции, способны привести к распространению массовых заболеваний", - сказал Цуканов на совещании по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в среду.

Полпред призвал к четкой и слаженной работе всех служб.

"Пограничному управлению ФСБ России необходимо организовать четкий системный контроль въезжающих и выезжающих из Китая (..). Таможенной службе (...) обеспечить контроль продукции животного, растительного происхождения", - сказал Цуканов.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции, Германии и других странах.