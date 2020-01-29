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29.01.20 17:35
Путин отправил главу Чувашии в отставку "в связи с утратой доверия"
В последний раз президент увольнял руководителя региона с такой жесткой формулировкой в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей.
Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет.
28 июля 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева он был наделен Госсоветом Чувашии полномочиями президента республики. С 1 января 2012 года - глава Чувашии.
9 июня 2015 года президент России Владимир Путин назначил Игнатьева врио главы республики, а 13 сентября 2015 года - в Единый день голосования - Игнатьев, получив 65,54 % голосов избирателей, был избран на второй срок.
Тем же указом "О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики" Путин президент РФ назначил Олега Николаева временно исполняющим обязанности главы Чувашии.
"Назначить Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Чувашской Республики", - говорится в президентском указе.
До последнего времени Олег Николаев (1969 года рождения) являлся депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", председателем комитета Госдумы по делам национальностей.
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