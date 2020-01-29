Двое экс-сотрудников ярославской колонии получили условные сроки по делу об избиении заключенных

29.01.20 17:35

© РИА Новости. Максим Блинов

29 января. Interfax-Russia.ru - Заволжский районный суд в среду вынес приговор бывшим сотрудникам исправительной колонии Ярославля Владиславу Писаревскому и Роману Оныпе, которые обвинялись в избиении осужденных.

"Суд рассмотрел дело в особом порядке. Оныпа и Писаревский признаны виновными по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Обоим назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на два года шесть месяцев", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Экс-сотрудники ИК-1 Писаревский, Оныпа и Максим Яблоков обвинялись в избиении бывшего осужденного Хасдина Муртазалиева и еще двоих заключенных.

Суд 17 января признал виновным Яблокова по этому делу. Ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запретил занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий на 3 года.

Яблоков также проходит обвиняемым по делу об избиении в ИК-1 осужденного Евгения Макарова.

Журналисты "Новой газеты" 20 июля 2018 года обнародовали видеозапись избиения заключенного Макарова в ярославской ИК-1. Сотрудники колонии заковали осужденного в наручники, а затем пытали.

Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Всего по делу проходят 17 сотрудников ИК.

Первый фигурант дела - заместитель начальника оперативного отдела колонии N1 Сергей Ефремов - приговором суда приговорен к четырем годам колонии общего режима.