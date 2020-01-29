Медведев заявил о лидерстве России в Антарктиде

29.01.20 18:01

© РИА Новости. Алексей Куденко

29 января. Interfax-Russia.ru - Россия имеет стратегические интересы в Антарктиде и не намерена отказываться от лидерства в изучении этого континента, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня с удовлетворением можно отметить, что наша страна занимает ведущее место в изучении Антарктиды. Нам нельзя терять позиции лидера", - написал Медведев на своей странице в Фейсбук.

Медведев отметил, что говорил об этом с российскими учеными, работающими сейчас в Антарктиде, когда звонил поздравить их с 200-летием открытия Южного континента.

Он также отметил, что пообщался с выдающимся российским ученым и исследователем Артуром Чилингаровым, в беседе с которым речь шла об особом внимании к подготовке специалистов для работы в Антарктиде.

"Все это свидетельствует о том, что Россия имеет стратегические интересы в Антарктиде и готова к полноценному, равноправному сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом государствами", - написал зампред Совбеза РФ.