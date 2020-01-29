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29.01.20 20:17

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссасхар

© РИА Новости. Сергей Гунеев
29 января. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссасхар, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за 9 грамм гашиша.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссасхар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в тексте указа президента РФ, распространенном в среду пресс-службой Кремля.

Настоящий Указ датирован 29 января и "вступает в силу со дня его подписания".

Гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября 2019 года признал Иссахар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере и незаконном хранении наркотических веществ. Ей назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря 2019 года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбами о помиловании девушки.

Путин 23 января после встречи с матерью Иссахар в Иерусалиме заверил, что "все будет хорошо".

24 января в Кремле заявили, что процесс помилования Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать соответствующее прошение. После этого Наама Иссахар подала личное прошение о помиловании.

27 января областная комиссия единогласно решила рекомендовать помиловать Иссахар. 28 января заключение комиссии подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, документ был незамедлительно отправлен в администрацию президента РФ.

По данным газеты The Jerusalem Post, из России Иссахар может забрать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, у которого в четверг запланирована в Москве встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам источника газеты, освобождение Иссахар, у которой есть как израильское, так и американское гражданство, - жест доброй воли со стороны России по отношению не к Израилю, а к США. "Сделки с Россией не было. Освобождение Наамы - жест доброй воли президента Путина по отношению к США", - заявил источник газеты.

Дипломатический источник газеты The Jerusalem Post заявил, что Израиль также делал шаги навстречу России, чтобы "укрепить отношения в свете дополнительных вопросов, возникших между странами". Один такой шаг, отмечает газета, Израиль сделал месяц назад, когда решил в пользу российской стороны вопрос с Александровским подворьем в Иерусалиме.

Ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на официальный документ сообщила, что Израиль в конце 2019 года решил вопрос относительно правового статуса Александровского подворья в пользу российской стороны, передав ей права на этот объект.

Однако в Императорском православное палестинское общество (Мюнхен), которое работает в Александровском подворье в Иерусалиме, ранее в январе заявили "Интерфаксу", что до сих пор официальных уведомлений от властей Израиля о таком решении.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима, оно представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Земля, где он расположен, была приобретена в 1859 году императором Александром III.

Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году, а конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года, когда руководитель общества князь Алексей Ширинский-Шихматов уехал из России в Германию и стал вести деятельность общества там.

В настоящее время в Германии и России существуют две разные организации с одинаковым названием - Императорское православное палестинское общество. Подворье до настоящего времени занимала немецкая организация, а российская оспаривала право собственности на него.

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