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30.01.20 06:18
Росавтодор готов потратить 5 млрд руб. на строительство 19 км трассы из Иркутска в Улан-Удэ
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5,072 млрд рублей.
Заявки на тендер принимаются до 14 февраля, на этот же день назначен аукцион.
Подрядчик должен выполнить работы до 2 октября 2024 года.
Как сообщает пресс-служба ФКУ, планируемый участок дороги заменит существующий с 26-го по 47-й км. Фактически новая трасса обойдет два населенных пункта: поселки Чистые ключи и Моты.
За счет нового проекта дорожники намерены "увеличить радиус опасных поворотов и сократить уклон проезжей части". При этом новый участок станет короче существующего почти на 1 км, то есть будет длиной 19,2 км.
"Обход Мотов и Чистых ключей на трассе "Байкал" станет логическим продолжением обходов Усолья-Сибирского, Ангарска и Иркутска автодороги Р-255 "Сибирь", - поясняет пресс-служба.
Проектом предусмотрено возведение двух мостов, путепровода и подземного пешеходного перехода.
"Всё это позволит снизить количество ДТП, увеличить пропускную способность и улучшить экологическую ситуацию", - отмечает упрдор.
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