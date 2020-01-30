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30.01.20 06:27

Движение поездов на Транссибе после схода 30 вагонов с углем полностью восстановлено

© РИА Новости. Владимир Астапкович
30 января. Interfax-Russia.ru - РЖД полностью восстановили движение поездов в Иркутской области, где произошел сход 30 вагонов с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) в четверг.

"Тридцатого января в 02:10 местного времени железнодорожники завершили аварийно-восстановительные работы на станции Мегет. Поезда дальнего следования и пригородные поезда, проходящие в настоящее время через данный участок, курсируют в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник в границах станции Мегет на Транссибе произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем.

По данным транспортной прокуратуры, которая начала проверку, ЧП произошло с грузовым поездом N2290, следовавшим по второму главному пути.

По предварительным данным, сошедшие вагоны принадлежат оператору "Новотранс".

Во вторник РЖД смогли запустит движение по одному из путей на станции Мегет.

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