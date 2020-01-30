Авиарейс из Кемерово в Москву перенесен из-за неисправности самолета

30.01.20 06:48

© РИА Новости. Максим Блинов

30 января. Interfax-Russia.ru - Утренний рейс из Кемерово до Москвы перенесен на вечер из-за технической неисправности судна, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной кемеровского аэропорта в четверг.

"Вылет самолета компании "Аэрофлот" из Кемерово до московского "Шереметьево" перенесен с 6:50 (2:50 мск) на 19:00 (15:00 мск) из-за технической неисправности. Все пассажиры были поставлены в известность, сейчас никого из них в аэропорту нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что часть пассажиров разместили в гостинице "Кузбасс", где их обеспечат завтраком и обедом.

Причину неисправности выясняют.