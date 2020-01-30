Три авиакомпании приостановили рейсы из Владивостока в Китай

30.01.20 07:06

© РИА Новости. Илья Питалев

30 января. Interfax-Russia.ru - Авиакомпании "9Air", "Аврора" и Pegas Fly отменили авиарейсы из Владивостока в Китай, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в четверг в пресс-службе аэропорта.

"Авиакомпания "9Air" до 19 февраля отменила рейсы в Иу (провинция Чжэцзян на юге КНР), "Аврора" - в Яньцзи до 28 февраля, Pegas Fly на Яньцзи - до 24 февраля", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Нордстар" (NordStar) до конца зимнего расписания отменила рейсы из аэропорта Владивосток на китайский остров Хайнань (курорт Санья).

"Нордстар" сообщила о приостановке перевозки российских туристов из городов России в Санью в связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в Китае и соответствующими рекомендациями Ростуризма и Роспотребнадзора.