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30.01.20 07:09

Все вузы Приморья из-за коронавируса продлили каникулы для иностранных студентов до марта

© РИА Новости. Александр Кряжев
30 января. Interfax-Russia.ru - Все вузы Приморья приняли решение продлить каникулы для студентов из КНР до 1 марта 2020 года, сообщила на заседании краевой комиссии по ЧС руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.

"Мы получили информацию, что все шесть вузов, где обучаются иностранные студенты, приняли решение о продлении каникул для иностранных студентов до 1 марта 2020. Вероятно, будут применять дистанционные формы обучения", - сказала Детковская.

Информация руководителя территориального управления Роспотребнадзора приводится в официальном аккаунте правительства Приморья в соцсетях.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендует вузам продлить каникулы для студентов из Китая из-за нового коронавируса.

В Приморье только в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) обучаются около 1,5 тыс. студентов из Китая, сейчас большинство уехали на каникулы. Вуз оповестил находящихся на каникулах студентов КНР и Юго-Восточной Азии о том, что возвращаться в Россию следует не ранее 1 марта 2020 года.

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