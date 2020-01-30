Трутнев отмечает рост цен на жилье в Приморье после введения "дальневосточной ипотеки"

30.01.20 07:21

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 января. Interfax-Russia.ru - Наибольшее количество заявок на "дальневосточную ипотеку" отмечено в Приморье, в регионе фиксируется рост цен на жилье, сообщил в четверг полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

"В Приморье наибольшее количество заявок - 1768. Это говорит о том, что дальневосточная ипотека востребована, что люди хотят в Приморье жить, строить жилье. Заключено 378 кредитных договоров на 1,3 млрд руб. Большинство кредитов предоставлено на жилье во Владивостоке", - сообщил Трутнев на совещании во Владивостоке.

По его словам, в регионе отмечен небольшой рост цен на жилье.

"В то же время есть проблемы, в том числе связанные с ростом цен на жилье, он пока, может быть, небольшой, но и времени прошло немного, полтора месяца (с начала реализации программы "дальневосточной ипотеки" - ИФ). Если темпы рост будет продолжаться, это нивелирует эффект. Мы об этом с вами обязательно поговорим, как снизить риски повышения стоимости жилья", - добавил полпред.

Трутнев сообщил, что за полтора месяца реализации программы на территории ДФО поступило 7854 заявки на "дальневосточную ипотеку", банки одобрили 4861 заявку, выдано 983 кредита на общую сумму 3 млрд 448 млн руб.