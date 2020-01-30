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30.01.20 07:24
Парогазовый столб с пеплом из Ключевского вулкана на Камчатке поднялся на высоту 5,5 км
"Это событие на вулкане произошло в четверг днем по местному времени. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространился на 46 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.
KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе этого вулкана не проходят.
В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.
Ключевской вулкан - стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 м, возраст около 7 тыс. лет.
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