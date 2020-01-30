Парогазовый столб с пеплом из Ключевского вулкана на Камчатке поднялся на высоту 5,5 км

30.01.20 07:24

© РИА Новости. Евгений Нескромный

30 января. Interfax-Russia.ru - Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пара и газа с содержанием пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Это событие на вулкане произошло в четверг днем по местному времени. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространился на 46 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе этого вулкана не проходят.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Ключевской вулкан - стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 м, возраст около 7 тыс. лет.