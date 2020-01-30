Три туриста госпитализированы во Владивостоке после посещения Китая

30.01.20 07:25

© РИА Новости. Павел Лисицын

30 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты в Приморье госпитализировали с симптомами инфекции трех туристов из Владивостока, недавно посетивших Китай, они проходят обследование на коронавирус.

"Выявленных с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) на границе за минувшее сутки нет. В медицинские организации самостоятельно обратились три человека из Владивостока, ранее побывавшие в Китае. Они госпитализированы, обследованы. Результаты в работе", - сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, ведомство цитирует пресс-служба правительства Приморья.

Отмечается, что эпидемическая ситуация по новому коронавирусу в крае стабильна. Случаев завоза этой инфекции из Китая или других стран не зафиксировано.

В медучреждениях края имеется весь необходимый запас индивидуальных средств защиты и противовирусных препаратов.