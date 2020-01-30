В Хабаровске резко вырос спрос на медицинские маски

30.01.20 07:27

© РИА Новости. Виталий Тимкив

30 января. Interfax-Russia.ru - В аптеках Хабаровска резко вырос спрос на медицинские маски, защитные изделия не успевают поставлять в аптечные сети сообщает пресс-служба правительства региона.

"Установлены факты единовременных покупок больших партий масок. Есть факты приобретения гражданами КНР. Возможно, маски скупают и предприятия, где используется рабочая сила из КНР. Жители региона также стали чаще обращаться в аптеки за масками. Возможно, люди стараются обезопасить себя на перспективу, хотя в этом нет никакой необходимости. Просим жителей края сохранять благоразумие и не поддаваться панике, - говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, сейчас в краевой аптечной сети имеется около 20 тысяч масок. Еще 13 тысяч хранится в аптеке краевого консультативное-диагностического центра. Маски регулярно подвозят из центральных регионов страны самолетом.

В свою очередь, местные жители жалуются в социальных сетях, что цены на медицинские маски в аптеках города и края выросли в 2 раза.