Более 30 учеников лицея-интерната отравились в Якутске

30.01.20 07:50

© РИА Новости. Варвара Гертье

30 января. Interfax-Russia.ru - Пищевое отравление получили 34 ученика "Республиканского лицея-интерната" в Якутске, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Якутии.

"За медицинской помощью обратились 29 января 34 учащихся. У всех детей наблюдается легкая клиническая картина, госпитализированных нет. На сегодня самочувствие у большинства удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Специалистами в пищеблоке школы отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья, биоматериал у персонала.

За всеми учащимися и сотрудниками установлено медицинское наблюдение. Проводится эпидемиологическое расследование.