Главу Республики Алтай выписали из больницы

30.01.20 11:42

© РИА Новости. Алексей Дружинин

30 января. Interfax-Russia.ru - Состояние главы Республики Алтай Олега Хорохордина, попавшего в больницу, нормализовалось, он выписан и продолжает работу, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в четверг.

"Со здоровьем главы Республики Алтай все в порядке, он выписан. Сегодня он продолжит рабочую повестку в Москве, где ранее был запланирован ряд встреч, после чего вернется в регион", - сказал Максимов.

Как сообщалось, в среду стало известно о госпитализации Хорохордина в одну из московских клиник в связи с ухудшением состояния здоровья во время рабочего визита в Москву. В СМИ появилась информация о том, что глава региона госпитализирован из-за алкогольного отравления, однако в пресс-центре правительства опровергли эту информацию, как и то, что он находится в реанимации. Причиной госпитализации Хорохордина в правительстве республики назвали проблемы с желудком.

"Мы подтверждаем информацию о госпитализации Олега Леонидовича. Не достоверна информация о том, что он находится в реанимации и то, что он госпитализирован из-за проблем с алкоголем - это вброс. Диагноз не называем по понятным причинам, но речь идет о проблемах с желудком", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на период командировки Хорохордина исполняющим обязанности главы региона назначен первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов.

"Его назначение никак не связано с госпитализацией главы. Всегда на период отсутствия главы региона, в том числе с целью командировки, назначается исполняющий его обязанности", - подчеркнул Максимов.