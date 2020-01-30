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Вышла на свободу: Путин помиловал израильтянку Иссасхар, осужденную за 9 г гашиша на 7,5 лет
   
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30.01.20 11:23

ФСИН: помилованная израильтянка Иссахар вышла на свободу

© РИА Новости. Антон Денисов
30 января. Interfax-Russia.ru - Гражданка Израиля Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и накануне помилованная президентом РФ Владимиром Путиным, вышла на свободу, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ФСИН России.

"В связи с Указом президента Российской Федерации от 29 января N67 о помиловании Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы", - сказали в пресс-службе.

Яффа Иссахар, мать помилованной президентом РФ Владимиром Путиным израильтянки Наамы Иссахар, выразила надежду на то, что ей удастся повидаться с дочерью до встречи между российским лидером и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Сейчас все, чего я хочу, так это обнять мою дочь Нааму. От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия", - цитирует в четверг слова Яффы Иссахар интернет-портал израильской газеты The Jerusalem Post.

"Это - хорошее завершение", - отметила Яффа Иссахар.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению.

Президент РФ Владимир Путин 23 января после встречи с матерью Иссахар в Иерусалиме заверил, что "все будет хорошо". "Я встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра (Израиля Биньямина Нетаньяху), который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал Путин.

29 января Путин подписал указ о помиловании израильтянки.

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