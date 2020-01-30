Более тысячи семей военнослужащих в Приморье обеспечили жильем в 2019 году

30.01.20 10:09

© РИА Новости. Виталий Белоусов

30 января. Interfax-Russia.ru - Восточный военный округ (ВВО) в 2019 году обеспечил в Приморском крае более тысячи семей военнослужащих служебным и постоянным жильем, сообщила пресс-служба ВВО.

"По итогам 2019 года на территории Приморского края служебным жильем обеспечено более тысячи семей военнослужащих, что на 26% больше чем в 2018 году. Постоянным жильём и жилищной субсидией обеспечено около 300 военнослужащих, что на 159% больше чем в 2018 году",- сказано в сообщении.

Также в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС) было включено более 1,3 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что показатели уменьшились благодаря заселению двух новых многоквартирных домов в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке в декабре 2019 года.

Как сообщалось, 29 января на коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на субсидии военнослужащим для приобретения постоянного жилья в ближайшие три года планируется выделить более 100 млрд рублей.

В конце декабря 2019 г. на расширенном заседании в Минобороны президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной задачей совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих.

По словам главы государства, планируется продолжить выдачу жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70% военнослужащих, нуждающихся в жилье.

С 2014 года на эти цели уже выделено более 218 млрд рублей. "В ближайшие три года будет направлено еще около 113 млрд рублей", - сообщил Путин. Кроме того, сказал он, продолжится развитие накопительно-ипотечной системы.