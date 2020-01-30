Суд в Нидерландах продлил прием документов по "скифскому золоту" до марта

30.01.20 10:12

© РИА Новости. В. Теребенин

30 января. Interfax-Russia.ru - Апелляционный суд Амстердама принимает возражения сторон по делу о принадлежности "скифского золота" до 3 марта, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг" в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике (Керчь), часть экспозиции которого остается в Нидерландах.

"Дата суда еще не назначена, документы прорабатываются - дана возможность до 3 марта всем сторонам направить свои возражения", - сказала директор музея Татьяна Умрихина.

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Также в ее составе были экспонаты из музея в Киеве.

Полуостров после местного референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крыма к РФ, возник вопрос, кому после закрытия выставки возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

16 июля Апелляционный суд запросил дополнительную информацию. Отмечалось, что окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев. В сентябре крымская сторона сообщила, что документы, запрошенные судом, переданы через адвокатов.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.