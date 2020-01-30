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30.01.20 10:18

Лаборатория молодого художника откроется в Доме культуры на ВДНХ

© РИА Новости. Владимир Песня
30 января. Interfax-Russia.ru - Первый цикл бесплатных занятий в новой лаборатории молодого художника на ВДНХ посвятят Древней Греции, сообщает сайт мэра Москвы.

"В Доме культуры на ВДНХ открывается лаборатория молодого художника. Каждую неделю по выходным участники смогут совершенствовать художественные навыки в разных техниках и получать теоретические знания. Каждый месяц занятия будут посвящены одной теме. 2 февраля стартует цикл о Древней Греции", - говорится в сообщении.

На первом занятии под названием "Древнегреческая мифология. Медуза Горгона и Пегас" участники создадут черно-белые графические рисунки с помощью линеров и маркеров. На встрече "Мозаика Античности. Крит", которая состоится 8 февраля, начинающие художники изобразят традиционный цветной орнамент.

"15 февраля желающие смогут нарисовать натюрморт в орнаментальном стиле по мотивам мифов Древней Греции. (...) На встрече "Этруски" 22 февраля можно будет отработать навыки вазописи и росписи сосудов цветными орнаментами. 29 февраля занятие посвятят архитектуре и театру Древней Греции", - уточняется в сообщении.

После нескольких курсов в Доме культуры на ВДНХ состоится выставка работ учеников лаборатории.

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