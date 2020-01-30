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30.01.20 10:20

Роспотребнадзор: заболевших новым коронавирусом в РФ по-прежнему нет

фото Александра Левчука
30 января. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор проверил 184 заболевших с признаками ОРВИ, случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ведомства.

"За период мониторинга выявлено 184 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 30 больных - респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 23 - грипп А, 10 - грипп В, 7 - парагрипп, в 2 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 10 заболевших микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

"По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается", - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также сообщили, что накануне "Роспотребнадзором внесен в правительство РФ проект национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации".

Ранее, как сообщалось, подготовить этот план поручил Роспотебнадзору премьер-министр Михаил Мишустин.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

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