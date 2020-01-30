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30.01.20 10:30
Строительство Центра современного искусства имени Курехина завершат в 2021 году
Вице-губернатор Владимир Кириллов провел совещание по вопросу реконструкции здания на Среднем проспекте Васильевского острова.
В сообщении отмечается, что строительство затянулось на несколько лет. За это время на объекте сменился подрядчик, и потребовалось проведение дополнительных геологических изысканий в связи с неравномерной осадкой здания в ходе проведения строительно-монтажных работ. Данные обследования состояния конструкций выявили необходимость корректировки проектной документации. Кроме того, функциональные изменения в техническое задание были внесены и со стороны пользователя объекта.
В новом проекте здания бывшего кинотеатра "Прибой" будет предусмотрено выравнивание зрительного зала в одной отметке, что позволит создать многофункциональное пространство для проведения самых различных мероприятий: от классических балетных постановок до мультимедийных инсталляций и перформансов.
При этом в качестве медийных площадок с возможностью размещения видеопроекций и звуковой трансляции можно будет использовать холлы, фойе, галереи и вестибюли здания. В центре планируется оборудовать современные музейные площади, высокотехнологичные студии звукозаписи и помещения для репетиций музыкальных коллективов.
Новое пространство будет разделено на три уровня: зрительный зал (на 750 мест), помещения для артистов и персонала, а также выставочную зону (высотой 4,5-5м).
Свободный доступ маломобильных граждан будет обеспечен во все пространства центра за счет установки пандусов, подъемников и пассажирского лифта. Загрузку зала и складских помещений можно будет осуществлять прямо с улицы посредством театрального подъемника и дебаркадера.
Общая площадь здания после реконструкции увеличится до 5,5 тысячи кв.м.
"Работы по перепроектированию объекта планируется завершить ранее намеченных сроков и уже к 20 мая этого года представить на государственную экспертизу. После получения положительного заключения будет уточнен необходимый объем финансирования на проведение строительно-монтажных работ и объявлен конкурс на выбор подрядной организации", - говорится в сообщении.
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