Строительство Центра современного искусства имени Курехина завершат в 2021 году

30.01.20 10:30

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 января. Interfax-Russia.ru - Строительство Центра современного искусства имени Сергея Курехина планируется завершить в 2021 году, сообщает пресс-служба Смольного.

Вице-губернатор Владимир Кириллов провел совещание по вопросу реконструкции здания на Среднем проспекте Васильевского острова.

В сообщении отмечается, что строительство затянулось на несколько лет. За это время на объекте сменился подрядчик, и потребовалось проведение дополнительных геологических изысканий в связи с неравномерной осадкой здания в ходе проведения строительно-монтажных работ. Данные обследования состояния конструкций выявили необходимость корректировки проектной документации. Кроме того, функциональные изменения в техническое задание были внесены и со стороны пользователя объекта.

В новом проекте здания бывшего кинотеатра "Прибой" будет предусмотрено выравнивание зрительного зала в одной отметке, что позволит создать многофункциональное пространство для проведения самых различных мероприятий: от классических балетных постановок до мультимедийных инсталляций и перформансов.

При этом в качестве медийных площадок с возможностью размещения видеопроекций и звуковой трансляции можно будет использовать холлы, фойе, галереи и вестибюли здания. В центре планируется оборудовать современные музейные площади, высокотехнологичные студии звукозаписи и помещения для репетиций музыкальных коллективов.

Новое пространство будет разделено на три уровня: зрительный зал (на 750 мест), помещения для артистов и персонала, а также выставочную зону (высотой 4,5-5м).

Свободный доступ маломобильных граждан будет обеспечен во все пространства центра за счет установки пандусов, подъемников и пассажирского лифта. Загрузку зала и складских помещений можно будет осуществлять прямо с улицы посредством театрального подъемника и дебаркадера.

Общая площадь здания после реконструкции увеличится до 5,5 тысячи кв.м.

"Работы по перепроектированию объекта планируется завершить ранее намеченных сроков и уже к 20 мая этого года представить на государственную экспертизу. После получения положительного заключения будет уточнен необходимый объем финансирования на проведение строительно-монтажных работ и объявлен конкурс на выбор подрядной организации", - говорится в сообщении.