Первый береговой ракетный комплекс "Бал" поступил на вооружение Каспийской флотилии

30.01.20 10:34

© РИА Новости. Алексей Куденко

30 января. Interfax-Russia.ru - Торжественная передача берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" Каспийской флотилии (КФл) состоялась в Дагестане, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

БРК "Бал" предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений КФл.

"Расчеты комплекса "Бал" КФл могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время. Большую часть полета ракета летит над поверхностью моря, что позволяет экономить боеприпасы и затрудняет ее перехват и поражение средствами ПРО", - отмечается в сообщении.

Одна пусковая установка БРК "Бал" способна за короткое время одновременно произвести залп более чем 50 ракетами.

БРК "Бал" расположен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет занимать огневые позиции на неподготовленном побережье. Комплекс вооружен крылатыми противокорабельными ракетами с дальностью полета в несколько сот километров.