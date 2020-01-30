Инвестиции в газификацию Тверской области до 2025г составят 4,4 млрд рублей

30.01.20 10:35

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30 января. Interfax-Russia.ru - Тверская область в рамках программы газификации в 2020-2024 годах планируется ввести более 1,2 тыс. километров газовых сетей, инвестиции составят 4,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также планируется создать проектную документацию более чем на 780 км газопроводов.

Это позволит обеспечить возможность подключения к газу свыше 15,8 тыс. домовладений и повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%.

В 2020-2024 годах на реализацию программы газификации Тверской области планируется направить более 3,3 млрд рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а также свыше 1,1 млрд рублей за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.

"Главные ориентиры при реализации программы газификации - это потребности экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов. Стратегические направления - это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-востоке региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

В текущем году запланировано строительство 15,5 км внутрипоселковых сетей, входящих в зону межпоселкового газопровода Осташковского городского округа. Газ будет подведен к домам в поселке Южный, деревнях Ботово, Заборье, Залучье, Гуща, Никольское и других.

В программу газификации включено обустройство более 19 км газопровода Киверичи - Алешино в Рамешковском районе, свыше 5 км внутрипоселковых сетей в Фирово, строительство газопровода высокого давления Кава - Микшино в Лихославльском районе, газоснабжение деревни Башарино в Кимрском районе. Строительство 10-километрового участка газопровода в Конаковском районе позволит обеспечить газификацию села Селихово, деревень Сорокопенино, Дубровки, Заречье, Марьино и других.

В числе ключевых мероприятий региональной программы газификации в 2020 году - разработка проекта газопровода-отвода "Ржев-Нелидово", строительство газопровода "Квакшино-Игнатово" в Калининском районе". Закольцовка газовых сетей в районе поселка им. Крупской даст возможность газифицировать инвесторов промзоны "Боровлево-3" под Тверью.