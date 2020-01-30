"Горячую линию" по профилактике коронавируса открыли в Сочи

30.01.20 11:07

© РИА Новости. Антон Денисов

30 января. Interfax-Russia.ru - Строгий контроль за ситуацией, связанной с развитием в мире коронавируса, установили сотрудники Роспотребнадзора в Сочи.

"На территории Краснодарского края больных коронавирусом не выявлено. Тем не менее, ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора", - сообщает пресс-служба администрации Сочи в четверг.

В региональном управлении ведомства открыта "горячая линия" по вопросам профилактики этого заболевания.