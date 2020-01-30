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30.01.20 11:13
Дело о предоставлении непригодного жилья детям-сиротам возбудили в Челябинской области
"Возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий должностными лицами администрации Брединского района (ст.286 УК РФ)",- отмечает прокуратура.
В свою очередь в пресс-службе ведомства агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что на ненадлежащее жилье пожаловались три девушки, которые получили квартиры в 2014 году.
"В прошлом году они обратились с жалобой на то, что предоставленное им муниципалитетом жилье начало разрушаться. Была проведена независимая строительная экспертиза, она установила, что жилье не пригодно для проживания", - пояснили в прокуратуре.
В настоящее время прокуратура района в интересах девушек обратилась в суд с исками о предоставлении иных благоустроенного жилья.
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