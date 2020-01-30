Дело о предоставлении непригодного жилья детям-сиротам возбудили в Челябинской области

30.01.20 11:13

© РИА Новости. Виталий Аньков

30 января. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по фактам предоставления детям-сиротам в Брединском районе Челябинской области непригодного жилья, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в четверг.

"Возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий должностными лицами администрации Брединского района (ст.286 УК РФ)",- отмечает прокуратура.

В свою очередь в пресс-службе ведомства агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что на ненадлежащее жилье пожаловались три девушки, которые получили квартиры в 2014 году.

"В прошлом году они обратились с жалобой на то, что предоставленное им муниципалитетом жилье начало разрушаться. Была проведена независимая строительная экспертиза, она установила, что жилье не пригодно для проживания", - пояснили в прокуратуре.

В настоящее время прокуратура района в интересах девушек обратилась в суд с исками о предоставлении иных благоустроенного жилья.