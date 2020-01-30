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30.01.20 13:46
Следствие просит арестовать бывших полицейских, подбросивших наркотики Голунову
"В Басманный суд Москвы поступили ходатайства органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Игоря Ляховца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Следствие полагает , что руководителем незаконного задержания журналиста издания Meduza Ивана Голунова был бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотических веществ УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец.
"Феофанов (...) принял участие в составе организованной группы под руководством Ляховца с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности", - заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы в четверг, где рассматривается вопрос об аресте бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, задержанного по делу Голунова.
Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО - Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов под руководством Ляховца - приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.
Бывшие полицейские были задержаны 29 января. В настоящее время им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 303 УК РФ и ч. 2 ст. 286 УК РФ). В четверг следствие обратилось в суд с ходатайствами об их аресте.
Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.
Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.
В связи с "делом Голунова" лишились должностей два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Сотрудники Коновалов, Сергалиев, Феофанов, Уметбаев, начальник отделения Ляховец, а также начальник отдела УВД Щиров были уволены из органов МВД.
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