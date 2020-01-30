30.01.20 11:32

© РИА Новости. Виталий Тимкив

30 января. Interfax-Russia.ru - Спрос на медицинские маски повысился в аптеках Москвы, в некоторых из них маски отсутствуют.

Представители аптечных сетей Москвы сообщили "Интерфаксу", что продажи медицинских масок увеличились. При этом, как отмечают собеседники агентства, дефицита масок нет.

Однако, в некоторых столичных аптеках масок в продаже уже нет. Представители сетей сообщили, что большое количество медицинских масок приобрели туристы из КНР.

Кроме того, увеличилось количество людей в медицинских масках в общественном транспорте.

При этом роста продажи противовирусных препаратов в аптеках не отмечается, он остался сопоставим с аналогичным периодом прошлых лет.

Провизоры сообщают, что ажиотажа среди населения из-за китайского вируса и, как следствие, массового спроса на противовирусные препараты в Москве и области не наблюдается.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверил 184 заболевших с признаками ОРВИ, случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрирован.