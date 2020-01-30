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30.01.20 11:36
ФСБ изъяла более 1,2 тыс. единиц оружия у преступной группы в Калужской области
"ФСБ во взаимодействии с Главным управление лицензионно разрешительной работы Росгвардии пресечена деятельность преступной группы из числа руководителей и сотрудников ООО "Спортивно-стрелковый клуб Паритет-СВ", организовавший на базе клуба мастерскую по нелегальной переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое под стрельбу автоматическим огнем", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ведомстве отметили, что в городе Юхнове Калужской области в складских помещениях, тире и на территории стрелкового клуба из незаконного оборота изъято более 1,2 тыс. единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства.
"Прекращена деятельность нелегальной мастерской по модернизации оружия, оснащенной специализированным оборудованием", - заявили в ЦОС ФСБ.
Изъятое оружие было сертифицировано как "охотничьи карабины и массогабаритные макеты с восстановленными боевыми свойствами".
В числе изъятого оружия: пулеметы, пистолеты-пулеметы, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки и карабины, пистолеты и револьверы, большое количество патронов различного калибра, сообщили в ЦОС ФСБ.
Изъято оружие направлено на криминалистические исследования, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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