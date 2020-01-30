Рассмотрение закона о поправке в Конституцию могут перенести на конец февраля - начало марта

30.01.20 11:38

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 января. Interfax-Russia.ru - Второе чтение президентского законопроекта о поправке в Конституцию, возможно, будет перенесено на конец февраля - начало марта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", - сказал Володин в четверг журналистам.

По его словам, Совет Думы рассмотрит этот вопрос в понедельник, 3 февраля.

"Нам важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить поправки с представителями гражданского общества и экспертами. Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный. Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения - не ожидали, что их будет так много", - сообщил председатель Госдумы.

"Первоначально речь шла все-таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнении декларативных положений конкретным содержанием, но видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения", - добавил Володин.

"На предстоящем Совете Думы с учетом мнения всех фракций и профильного комитета мы обсудим перенос второго чтения на конец февраля, либо на начало марта", - сказал Володин.

Ранее сообщалось, что в рабочую группу по подготовке поправки в Конституцию поступило более сотни различных инициатив: от граждан, общественных организаций, политических партий, регионов.

Государственная Дума 23 января приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти", который внес президент.

Второе чтение было намечено на 11 февраля.