Госдолг Ярославской области в 2019г вырос до 37,5 млрд рублей

30.01.20 11:40

РИА Новости. Владимир Трефилов

30 января. Interfax-Russia.ru - Государственный долг Ярославской области на 1 января 2020 года составил 37 млрд 483,160 млн рублей, сообщается в материалах регионального департамента финансов.

На 1 января 2019 года он равнялся 37 млрд 173 млн 994,1 тыс. рублей. Таким образом, за год госдолг региона вырос на 0,8%.

Из общего объема госдолга региона обязательства по банковским кредитам Ярославской области в прошлом году составили 3 млрд 990 млн 584 тыс. рублей (годом ранее - 3 млрд 665 млн 584 тыс. рублей); по государственным ценным бумагам - 19,6 млрд рублей (18,9 млрд рублей), по бюджетным кредитам - 13 млрд 892 млн 576 тыс. рублей (14 млрд 618 млн 410 тыс. рублей).

Бюджет Ярославской области на 2019 год был утвержден с доходами и расходами по 71 млрд рублей.