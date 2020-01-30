Самострои в Москве будут выявлять с помощью квадрокоптеров

30.01.20 11:47

© РИА Новости. Евгения Новоженина

30 января. Interfax-Russia.ru - Столичная Госинспекция по недвижимости в 2020 году увеличит парк квадрокоптеров до 25 единиц, сообщил журналистам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"В настоящее время в работе задействовано пять аппаратов. В текущем году их количество увеличится еще на 20 единиц. По планам ведомства, 90% самостроя будет выявляться при помощи квадрокоптеров", - сказал вице-мэр.

Он отметил, что камеры будут перепрограммированы таким образом, чтобы они могли распознавать объекты самовольного строительства и иные правонарушения.

"По нашим прогнозам, 25% нарушений земельного законодательства будут пресекаться при помощи камер наблюдения", - добавил Ефимов.

Полномочия по выявлению и сносу объектов самостроя с прошлого года были централизованы в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений. Ефимов отмечал, что это повысило прозрачность и эффективность процесса, а также оперативность освобождения городских территорий от незаконных построек.