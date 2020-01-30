Все школы Орска закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу

30.01.20 11:50

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 января. Interfax-Russia.ru - Учащиеся школ Орска - второго по величине города в Оренбургской области - уходят на внеплановые каникулы в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном Роспотребнадзоре в четверг.

"Карантин будет действовать с 31 января по 9 февраля. Будет приостановлен учебный процесс во всех школах, а также организациях дополнительного образования",- сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на 28 января был полностью приостановлен учебный процесс в четырех образовательных учреждениях Оренбурга, Оренбургского и Тоцкого районах области.

Также карантин введен в 40 классах двадцати школ, расположенных в Оренбурге, Орске и Адамовском районе. Закрыты шесть групп детсадов в ряде населенных пунктов региона.

За прошедшую неделю в Оренбургской области зарегистрировано 12,5 тыс. случаев заболеваний, преобладают вирусы гриппа.