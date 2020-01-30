Минздрав РФ рассказал о симптомах нового коронавируса

30.01.20 12:16

© РИА Новости. Олег Золото

30 января. Interfax-Russia.ru - Одними из симптомов нового коронавируса из Китая являются сепсис и септический шок, говорится во временных методических рекомендациях, утвержденных Минздравом РФ.

"Клинические варианты и проявления 2019-nCoV инфекции: острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности, пневмония с ОДН (острой дыхательной недостаточностью) , ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром), сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок", - говорится в рекомендациях, опубликованных пресс-службой Минздрава в четверг.

Гипоксемия (понижение содержания кислорода в крови, менее 88%) развивается более чем у 30% пациентов, отмечается в рекомендациях.

Вместе с тем в рекомендациях отмечается, что сепсис встречается при тяжелой форме заболевания. Такая форма протекания болезни была классифицирована в 25% подтвержденных случаев заболевания в Китае (16% тяжелых больных, 5% в критическом состоянии и 4% умерших).

Средний возраст пациентов у пациентов в провинции Ухань составлял около 41 года, наиболее тяжелые формы развивались у пациентов пожилого возраста (60 и более лет), среди больных отмечены частые сопутствующие заболевания: сахарный диабет (20%), артериальная гипертензия (15%) и другие сердечно-сосудистые заболевания (15%).

При этом в рекомендациях отмечается, что дети и молодежь менее восприимчивы к новому коронавирусу из КНР (2019-nCoV).

"По имеющимся данным, молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа", - говорится в документе.

Статистических данных о заболеваемости среди детей в настоящее время нет, отмечают в ведомстве.

"Описаны единичные случаи заболевания, этиологически связанные с коронавирусом 2019-nCoV. Известные случаи коронавирусной инфекции у детей, обусловленные вирусом2019-nCoV, не позволяют объективно оценить особенности заболевания, а также характерные проявления этой клинической формы болезни на всех стадиях заболевания", - говорится в рекомендациях.

Особенности клинической картины коронавирусных инфекций у детей (по результатам анализа сезонных коронавирусных инфекций, обусловленных коронавирусами) характеризуются поражением как верхних дыхательных путей (ринофарингит), так и нижних дыхательных путей (бронхит, бронхиолит, пневмония).

При тяжелом течении наблюдаются быстро прогрессирующее заболевание нижних дыхательных путей, пневмония, ОДН, ОРДС, сепсис и септический шок. В Ухани практически у всех пациентов с тяжелым течением заболевания развивается прогрессирующая острая дыхательная недостаточность: пневмония диагностируется у 100% больных, а острый респираторный дистресс-синдром - более чем у 90% больных, говорится в рекомендациях.