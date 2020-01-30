Попытка не удалась: в ПАСЕ подтвердили полномочия делегации РФ
  
Шутка с последствиями: глава Чувашии Игнатьев лишился своей должности из-за неудачной шутки
   
Путь на Восток: ученые выяснили, зачем неандертальцы пришли на Алтай
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
30.01.20 12:16

Минздрав РФ рассказал о симптомах нового коронавируса

© РИА Новости. Олег Золото
30 января. Interfax-Russia.ru - Одними из симптомов нового коронавируса из Китая являются сепсис и септический шок, говорится во временных методических рекомендациях, утвержденных Минздравом РФ.

"Клинические варианты и проявления 2019-nCoV инфекции: острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности, пневмония с ОДН (острой дыхательной недостаточностью) , ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром), сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок", - говорится в рекомендациях, опубликованных пресс-службой Минздрава в четверг.

Гипоксемия (понижение содержания кислорода в крови, менее 88%) развивается более чем у 30% пациентов, отмечается в рекомендациях.

Вместе с тем в рекомендациях отмечается, что сепсис встречается при тяжелой форме заболевания. Такая форма протекания болезни была классифицирована в 25% подтвержденных случаев заболевания в Китае (16% тяжелых больных, 5% в критическом состоянии и 4% умерших).

Средний возраст пациентов у пациентов в провинции Ухань составлял около 41 года, наиболее тяжелые формы развивались у пациентов пожилого возраста (60 и более лет), среди больных отмечены частые сопутствующие заболевания: сахарный диабет (20%), артериальная гипертензия (15%) и другие сердечно-сосудистые заболевания (15%).

При этом в рекомендациях отмечается, что дети и молодежь менее восприимчивы к новому коронавирусу из КНР (2019-nCoV).

"По имеющимся данным, молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа", - говорится в документе.

Статистических данных о заболеваемости среди детей в настоящее время нет, отмечают в ведомстве.

"Описаны единичные случаи заболевания, этиологически связанные с коронавирусом 2019-nCoV. Известные случаи коронавирусной инфекции у детей, обусловленные вирусом2019-nCoV, не позволяют объективно оценить особенности заболевания, а также характерные проявления этой клинической формы болезни на всех стадиях заболевания", - говорится в рекомендациях.

Особенности клинической картины коронавирусных инфекций у детей (по результатам анализа сезонных коронавирусных инфекций, обусловленных коронавирусами) характеризуются поражением как верхних дыхательных путей (ринофарингит), так и нижних дыхательных путей (бронхит, бронхиолит, пневмония).

При тяжелом течении наблюдаются быстро прогрессирующее заболевание нижних дыхательных путей, пневмония, ОДН, ОРДС, сепсис и септический шок. В Ухани практически у всех пациентов с тяжелым течением заболевания развивается прогрессирующая острая дыхательная недостаточность: пневмония диагностируется у 100% больных, а острый респираторный дистресс-синдром - более чем у 90% больных, говорится в рекомендациях.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.01.20 15:12
Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление граждан
.
  30.01.20 13:46
Следствие просит арестовать бывших полицейских, подбросивших наркотики Голунову
.
  30.01.20 11:47
Самострои в Москве будут выявлять с помощью квадрокоптеров
.
  30.01.20 11:38
Рассмотрение закона о поправке в Конституцию могут перенести на конец февраля - начало марта
.
  30.01.20 11:32
Спрос на медицинские маски повысился в аптеках Москвы
.
  30.01.20 10:18
Лаборатория молодого художника откроется в Доме культуры на ВДНХ
.
  30.01.20 08:49
Поломка поезда стала причиной сбоя на МЦД-2
.
  29.01.20 16:10
Для проезда в Москве и Подмосковье сделают единую транспортную карту
.
  29.01.20 15:32
Голикова: риск проникновения в Россию нового коронавируса существует
.
  29.01.20 15:03
СКР намерен предъявить обвинение задержавшим Голунова полицейским


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket