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30.01.20 12:06

Скрывавшийся от следствия 10 лет назад полковник-связист задержан в Крыму

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ
30 января. Interfax-Russia.ru - Бывший первый замначальника Центра анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (ЦА ЭМС РС) ФГУП "Воентелеком" (сейчас - АО) полковник запаса Сергей Лучанинов, скрывшийся от органов следствия 10 лет назад, арестован в Ялте по делу о хищении 212 млн рублей, сообщается на сайте СК РФ в четверг.

"Согласно предварительной информации, обвиняемый длительное время жил под чужой фамилией, благодаря чему ему удавалось скрываться от правоохранительных органов. Решением Ялтинского городского суда Лучанинов арестован и помещен под стражу. Вынесено постановление о его этапировании в Москву", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время задержания у мужчины не было при себе документов. Его личность установили с помощью дактилоскопии.

В связи с установлением местонахождения бывшего высокопоставленного сотрудника "Воентелекома", который обвиняется в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предварительное следствие по этому уголовному делу возобновлено.

Как установили следователи, в 2005-2007 годах полковники запаса бывшие начальник ЦА ЭМС РС Дмитрий Фунтов, его первый зам Сергей Лучанинов и заместитель Валерий Смольников, а также председатель Бюро АНО "Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии" (ЦПИП РИА) Зигмунд Федукович и экономист Юрий Величко реализовали преступную схему, в результате которой "Воентелеком" перечислил на счет ЦПИП РИА более 211,8 млн рублей.

Деньги были выплачены за исследования и расчеты электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств военного и гражданского назначения. Вместе с тем, как установили следователи, ни ЦПИП РИА, ни привлеченные контрагенты не имели специалистов, способных выполнить эти работы. Перечисленные средства "члены преступного сообщества обналичили и похитили", отмечается в пресс-релизе.

В октябре 2011 года Московский гарнизонный военный суд признал Смольникова, Федуковича и Величко виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Федуковича и Величко также - в легализации незаконно полученных денег (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Федукович и Смольников получили 6 лет и 3 года лишения свободы соответственно. Учитывая состояние здоровья Величко, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных штраф: с Федуковича - 700 тыс. рублей, Смольникова и Величко - по 500 тыс. рублей, а также удовлетворил иск ОАО "Воентелеком" (правопреемник ФГУП) о взыскании ущерба.

Лучанинов и Фунтов скрылись от органов предварительного следствия, поэтому были объявлены в международный розыск. В 2018 году Интерпол уведомил российскую сторону о задержании Фунтова в Хорватии. По территории страны он перемещался с паспортом гражданина Румынии, оформленным на чужую фамилию. Пока решался вопрос об экстрадиции в РФ, обвиняемый покончил жизнь самоубийством.

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