Мишустин: неограниченного онлайн-доступа к персональным данным не будет

30.01.20 12:27

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин опроверг информацию о том, что правоохранительные органы могут получить неограниченный доступ к персональным данным граждан в режиме "онлайн".

"Что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в "онлайне". Так это было интерпретировано. Это совсем не соответствует действительности, об этом речи и не было", - заявил Мишустин на заседании правительства.

Он подчеркнул, что "нужно было быстро объяснить людям, что речь не идет об ущемлении их прав и свобод, а исключительно об автоматизации этого доступа в электронном виде". "Но кто-то это так трактовал, и потом эта информация искаженным образом была доведена до СМИ", - отметил Мишустин.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.

Речь в частности шла о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

В настоящее время к различным типам данных, в том числе банковской информации или к записям телефонных переговоров, электронной почте, доступ правоохранительные органы получают по решению суда.

После публикации новый глава Минкомсвязи РФ заявил, что его предложение о доступе к персональным данным россиян сотрудников правоохранительных органов, не предполагает расширение полномочий последних.