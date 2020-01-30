Мишустин попросил Голикову ежедневно предоставлять данные о ситуации с коронавирусом в РФ

30.01.20 12:39

© РИА Новости. Алексей Никольский

30 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предотвращению завоза и распространению нового коронавируса, ежедневно информировать россиян о ситуации.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что главная наша ценность - это здоровье граждан. Здесь попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, фактически в ежедневном режиме, регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которые на сегодняшний день принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка информации, и в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские процедуры, связанные с контролем за распространением вируса", - Мишустин на заседании правительства в четверг.

Также он попросил подключиться к информированию граждан руководителя Роспотребнадзора, главного санитарного врача РФ Анну Попову.

Ранее в четверг Минздрав РФ опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового вида коронавируса, в котором приводится список "рекомендуемых лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых", состоящий из трех препаратов.

Российские медики предлагают лечить от "китайского вируса" препаратами Рибавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и Лопинавир/Ритонавир. Согласно инструкциям, Рибавирин применяют для лечения гепатита С, второй препарат уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом. Последнее лекарство применяется при лечении ВИЧ-инфекции.

Роспотребнадзор в четверг сообщил, что проверил 184 заболевших с признаками ОРВИ, случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрирован.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).