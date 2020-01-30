В Псковской области запретили продажу "снюса"

30.01.20 12:43

© РИА Новости. Константин Михальчевский

30 января. Interfax-Russia.ru - Депутаты Псковского областного собрания приняли закон об ограничении оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией - "снюсом" - на территории региона.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с сессии регионального парламента в четверг, документом, инициированным губернатором области Михаилом Ведерниковым, вводится полный запрет на продажу жевательной и сосательной никотиносодержащей продукции без содержания табака.

В ходе сессии депутаты отметили, что необходимость введения подобного ограничения связана с распространением никотиносодержащей продукции среди детей школьного возраста - в ряде образовательных учреждений региона выявлены факты распространения "снюса". В силу своей доступности, дешевизны и легальности опасные "конфеты" становятся популярны в подростковой среде, что приводит к привыканию в употреблении, и, как следствие, развитию у детей многочисленных заболеваний.

Ответственность за нарушение установленного запрета на торговлю бестабачной никотиносодержащей продукцией определена законом "Об административных правонарушениях на территории Псковской области". Штраф на граждан исчисляется в размере 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц - 5 тыс., на юридических лиц - от 10 до 50 тыс. рублей.

Как сообщалось, в настоящее время на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект, который предполагает введение запрета оптовой и розничной продажи подобных смесей на территории всей страны. До его утверждения региональный закон позволит установить ограничение на распространение никотиносодержащей продукции на территории Псковской области.