Около 100 населенных пунктов Алтайского края заблокированы снежными заносами

30.01.20 12:48

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 января. Interfax-Russia.ru - Шесть автодорог в Алтайском крае остаются закрытыми для проезда из-за непогоды, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону в четверг.

"К настоящему моменту порядка (есть) 100 населенных пунктов в крае, проезд к которым затруднен, там ведутся очистные работы по уборке снега. (...) Также закрыты 6 местных автодорог из-за заносов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели и власти делают все необходимое, чтобы обеспечивать жителей этих сел медикаментами и продуктами первой необходимости.

Как сообщалось, в Алтайском крае уже второй месяц подряд бушуют снежные штормы. В ряде районов введен режим ЧС.