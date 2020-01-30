Брошенных в Шереметьево детей поместили в социально-реабилитационный центр

30.01.20 12:55

Фото со страницы Анны Кузнецовой в Facebook

30 января. Interfax-Russia.ru - Детей, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево, обследовали в больнице и перевели в социально-реабилитационный центр, сообщает Институт уполномоченных по правам ребенка в РФ.

"Вчера мальчиков выписали из больницы и перевели в социально-реабилитационный центр Московской области, сегодня с ними уже работают педагоги и психологи", - говорится в сообщении в Фейсбуке Института в четверг.

В больнице детям провели необходимое медицинское обследование, их состояние здоровья оценивается удовлетворительно.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила их в социальном центре.

"Дети чувствуют себя хорошо, они активны, немного возбужденные. Мы с ними играли, говорили о семье, они скучают по дому", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.

В настоящее время решается вопрос жизнеустройства детей, уполномоченные поговорили с их родственниками.

"Важно сделать все, чтобы дети оказались в заботливой, любящей семье и как можно скорее. У нас уже есть предварительная информация из региона, и сегодня мы вместе со специалистами Хабаровского края постараемся решить этот вопрос", - сказала Кузнецова.

26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения и скрылся.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила "Интерфаксу", что по словам родной матери мальчиков мужчина периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми. На видео, которое появилось в местных интернет-изданиях, женщина рассказывает, что кроме этого, первый муж запрещал ей видеться с детьми и угрожал расправой.

Отец мальчиков в свою очередь объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу.

"Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность", - сказал Гаврилов в видеообращении, распространенном во вторник Следственным комитетом.

"Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня", - сказал Гаврилов.

Он попросил прощения у "любимых сыновей".