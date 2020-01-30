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30.01.20 14:34

Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР

© РИА Новости. Максим Богодвид
30 января. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ своим распоряжением с 00 часов 00 минут 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

"Минтрансу России совместно с погранслужбой ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с Китайской Народной Республикой согласно приложению", - говорится в распоряжении.

В приложении к документу перечисляются 16 пунктов пропуска.

Это: Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный), Забайкальск (автомобильный) - Маньчжурия (автомобильный), Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу, Олочи - Шивэй, Благовещенск - Хэйхэ, Поярково - Сюнькэ, Амурзет - Лобэй, Нижнеленинское - Тунцзян, Хабаровск - Фуюань, Покровка - Жаохэ, Турий Рог - Мишань, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка - Дуннин, Краскино - Хуньчунь, Махалино - Хуньчунь.

Органам исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых расположены эти пункты пропуска, поручается оказывать содействие федеральным властям в организации и проведении работы, связанной с выполнением данного распоряжения, а также проводить разъяснительную работу среди населения.

Правительство РФ поручило дипломатам уведомить Пекин о мерах по ограничению движения на отдельных участках российско-китайской границы, подчеркнув их исключительно временный характер.

"МИД России уведомить КНР, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", - говорится в документе.

Распоряжение об ограничении движения через 16 пунктов пропуска на границе с КНР подписано в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции.

ранее в четверг МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Китай, не вызванных крайней необходимостью, в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

"В связи со вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в Китайскую Народную Республику, если они не вызваны крайней необходимостью", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади также сообщили, что с 30 января временно приостанавливается оформление электронных виз для граждан КНР, въезжающих в РФ через пограничные пункты пропуска на территории Дальнего Востока и Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Российским туристам, выезжающим в КНР, следует воздержаться от посещения мест и мероприятий, где могут находиться животные, чтобы снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией, говорится во временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике лечению этого заболевания Минздрава и Роспотребнадзора.

"Российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности: (. . .) не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных", - говорится в рекомендациях, опубликованных пресс-службой Минздрава.

Также туристам рекомендуют при планировании поездки уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране, использовать средства защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

"При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения. При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР", - отмечается в рекомендациях.

Ростуризм 24 января рекомендовал всем российским туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Китай из-за коронавируса. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предотвращению завоза и распространению нового коронавируса, ежедневно информировать россиян о ситуации.

По данным на четверг, Роспотребнадзор проверил 184 заболевших с признаками ОРВИ, случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрировано.

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