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30.01.20 13:12
Аэрофлот продлил период возврата билетов на рейсы в Китай из-за коронавируса
Маршрутная сеть "Аэрофлота" в Китай состоит из регулярных рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин. В рамках код-шеринга с китайскими авиакомпаниями China Eastern и China Southern выполняются полеты в Санью, Далянь, до недавнего закрытия - в Ухань.
"Пассажирам с билетами под кодом SU по указанным маршрутам, оформленными не позднее 28 января 2020 года на даты перевозки в период с 24 января до 29 февраля 2020 года, разрешается без взимания дополнительной платы: вынужденное изменение даты вылета по тому же маршруту на даты вылета до 31 марта 2020 года; оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения", - говорится в сообщении.
Также "Аэрофлот" снимает все ограничения по возврату групповых перевозок.
Как сообщалось, ряд мировых авиакомпаний объявили о полном прекращении рейсов в КНР, среди них южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Canada, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways. British Airways приостановила все полеты в материковую часть Китая.
Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.
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