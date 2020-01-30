Аэрофлот продлил период возврата билетов на рейсы в Китай из-за коронавируса

30.01.20 13:12

© РИА Новости. Максим Блинов

30 января. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" в связи с эпидемией коронавируса продлевает период возврата и переоформления билетов на свои рейсы в/из Китая без штрафных санкций, следует из сообщения перевозчика.

Маршрутная сеть "Аэрофлота" в Китай состоит из регулярных рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин. В рамках код-шеринга с китайскими авиакомпаниями China Eastern и China Southern выполняются полеты в Санью, Далянь, до недавнего закрытия - в Ухань.

"Пассажирам с билетами под кодом SU по указанным маршрутам, оформленными не позднее 28 января 2020 года на даты перевозки в период с 24 января до 29 февраля 2020 года, разрешается без взимания дополнительной платы: вынужденное изменение даты вылета по тому же маршруту на даты вылета до 31 марта 2020 года; оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения", - говорится в сообщении.

Также "Аэрофлот" снимает все ограничения по возврату групповых перевозок.

Как сообщалось, ряд мировых авиакомпаний объявили о полном прекращении рейсов в КНР, среди них южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Canada, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways. British Airways приостановила все полеты в материковую часть Китая.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.