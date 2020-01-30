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30.01.20 13:23
Минсельхоз РФ оценил ущерб АПК от ЧС в 2019 г. в 13 млрд рублей
"В 2019 году аграриям пришлось столкнуться с последствиями чрезвычайных ситуаций, которые были отмечены в 25 регионах. Посевы погибли на 1,6 млн га. Ущерб, который был оценен специалистами Минсельхоза, составил более 13 млрд рублей", - сказал он.
По словам Некрасова, на возмещение ущерба из федерального бюджета было выделено 6,8 млрд рублей.
При этом глава департамента обратил внимание на то, что с 2019 года помощь при ЧС из федерального бюджета оказывается только тем регионам и тем хозяйствам, которые занимаются страхованием сельскохозяйственных культур.
"На эти цели в 2019 году было выделено 476 млн рублей, - сказал он. - И в этом году мы сразу, до начала сельхозгода (с 1 июля 2020 года - ИФ), говорим о том, что если будут чрезвычайные ситуации, если будут проблемные вопросы, то государственная поддержка пойдёт только по застрахованным площадям и по застрахованным объектам".
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