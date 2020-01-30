Площадку ОЭЗ "Узловая" в Тульской области планируется увеличить вдвое

30.01.20 13:29

© РИА Новости. Александр Гальперин

30 января. Interfax-Russia.ru - Корпорация развития Тульской области планирует увеличить территорию особой экономической зоны "Узловая" для создания новых производств, сообщил генеральный директор корпорации Андрей Шестаков на первом заседании совета компаний- резидентов ОЭЗ.

"На сегодняшний момент мы изменили проект, готовим план по увеличению ОЭЗ за счёт территории индустриального парка "Узловая". При реализации всего задуманного нам удастся не только создать уникальный промышленный город в стране, но и увеличить капитализацию, и привлекательность территории особой экономической зоны", - приводит пресс-служба корпорации слова Шестакова.

По его словам, площадь особой экономической зоны "Узловая" в настоящее время составляет 471 гектар, выделены участки под производство для 14 резидентов, три завода уже действует, создано 1120 рабочих мест. Объем инвестиций, осуществленных резидентами на территории ОЭЗ, достигает 7,5 млрд рублей.

"С учетом спроса со стороны потенциальных инвесторов планируется расширить зону до тысячи гектаров", - сказал Шестаков.

Таким образом, в случае реализации намеченных планов, площадка ОЭЗ может увеличиться более чем в два раза.

Кроме того, говорится в пресс-релизе, Корпорация развития продолжает работы по обеспечению инфраструктурой: предприятия ОЭЗ в полном объеме обеспечены электроэнергией от подстанции "Индустриальная" мощностью 100 МВт; введены в эксплуатацию сети водоотведения, водоснабжения и телекоммуникаций.

Пресс-служба сообщает также, что с АО "Газпром газораспределение" подписано соглашение о присоединении к системе газоснабжения 120 тыс. кубометров/час, что позволит увеличить существующую мощность в пять раз и обеспечить газом как действующих, так и перспективных резидентов.

Все работы по развитию инфраструктуры ведутся с учетом потребностей инвесторов особой экономической зоны в соответствие с региональной инвестиционной стратегией и перспективным планом развития ОЭЗ, согласованным с Минэкономразвития РФ, подчеркнули в пресс-службе.

ОЭЗ "Узловая" создана в апреле 2016 года, в 2017 году вошла в тройку ведущих экономических зон России, в 2018 году была отмечена наградой за быстрый старт.

По данным областного правительства, приход еще более 15 резидентов с объемом инвестиций в 30 млрд рублей ожидается в рамках развития ее второй очереди.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Узловая" расположена в Узловском районе Тульской области.

В индустриальном парке "Узовая" расположен завод китайского автопроизводителя Great Wall Motor. В проект вложено более $500 млн. Запуск производства состоялся в июне 2019 года. На предприятии работают 1 тыс. человек. В планах компании - реализация второй стадии инвестиционного проекта стоимостью более 20 млрд рублей.